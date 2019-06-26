القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الباحث السياسي السوداني عمر جمال الدين إسماعيل، في لقائه مع كاميرا "العين الإخبارية"، على هامش جلسة استماع داخل لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي لبحث الأزمة السودانية، إن فلول الإخونجية من نظام المعزول عمر البشير سبب رئيسي وراء الأزمات المتلاحقة في السودان.

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كانت هذه تفاصيل خبر باحث سياسي سوداني: فلول الإخونجية وراء أزماتنا في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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