الإمارات تدين حادث العريش وتؤكد تضامنها مع مصر بمواجهة الإرهاب

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش، شمالي سيناء، مؤكدة تضامنها مع مصر بمواجهة الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.



وأكدت دعمها القوي لمصر وتضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

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وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.

وأكدت الخارجية الإماراتية، أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين، في هجوم نفذته مجموعة من العناصر الإرهابية في العريش، شمالي سيناء (شمال شرق)، مساء الثلاثاء.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر، خلال يونيو/حزيران الجاري، منذ عملية مماثلة نفذتها عناصر إرهابية بإطلاق النار على كمين (بطل 14)، التابع لقوات الشرطة بمدينة العريش، وأسفر عن شهداء ومصابين من الأمن.



ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، والتخلص من تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي.

