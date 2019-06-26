مصرع 10 مهاجرين في حادث مرور في تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون الأربعاء في حادث حافلة تقل مهاجرين في شمال غرب تركيا، كما ذكرت السلطات المحلية.

وكانت الحافلة تحاول الافلات من تدقيق على حاجز للدرك عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بمتجر، كما ذكر حاكم محافظة أدرنة القريبة من الحدود اليونانية وحيث وقع الحادث.

واضاف الحاكم أن "الحافلة التي رفضت الامتثال، هربت بسرعة فائقة، ولم تتمكن من البقاء على الطريق عند مستديرة فدخلت في متجر. ولقي 10 مهاجرين مصرعهم وأصيب 30 بجروح".

ونشرت وسائل الإعلام التركية صورا للحافلة الصغيرة الخالية من المقاعد والنوافذ من الخلف، ومن الواضح أنها غير صالحة لنقل عدد كبير من الركاب.

ذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء أن الجرحى نقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات المنطقة. ولم تعرف جنسيات الضحايا على الفور.

Advertisements

وثمة حوالى أربعة ملايين مهاجر ولاجئ في تركيا التي تعد نقطة عبور مهمة للأشخاص الآتين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الساعين للتوجه إلى أوروبا عبر اليونان.

وغالبيتهم العظمى سوريون وعراقيون وأفغان ايضا.

وقد انتقل مليون مهاجر من تركيا إلى اليونان في 2015 ، فتسببوا بأزمة انتهت باتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة أدى إلى خفض كبير لعدد العابرين.