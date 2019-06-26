ﺑﻦ ﺯﺍﻳد: استهداف ناقلات ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، إن الهجمات على ناقلات النفط في بحر عُمان عمليات تخريبية.

وكان قد تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس.

وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها، ويناقش مجلس الأمن الدولي الخميس الهجوم على الناقلتين.

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وأوردت وكالة "أس أند بي- بلاتس" نقلا عن عدد من المصادر في مجال النقل البحري في آسيا أن واحدة من السفن تدعى "فرونت آلتير" وبنيت عام 2016 وترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.

بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريجوس" كانت هدفا ل "حادثة أمنية"، وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية باللغة الإنكليزية على تويتر في وقت سابق أنه تم استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.