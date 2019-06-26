الدنمارك تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة يسارية

أعلنت زعيمة الديموقراطيين الاشتراكيين في الدنمارك ميته فريديريكسن، أنها ستشكل حكومة أقلية بعد التوصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب من اليسار ويسار الوسط، وذلك بعد اسابيع على إجراء الانتخابات العامة.
وقالت فريديريكسن التي ستصبح رئيسة وزراء في بلد تعتبر فيه حكومات الأقليات أمراً عادياً: "الآن وصلنا إلى الهدف المنشود (...) لقد أظهرنا أنه عندما يصوّت الدنماركيون كما فعلوا، فإن غالبية جديدة يمكن أن تحول آمالهم الى أفعال".
وفاز الحزب الديموقراطي الاشتراكي المعارض بانتخابات 5 يونيو كما هو متوقع، ليطيح برئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسين الذي كان يرأس حكومة أقلية أيضاً.
وقالت فريديريكسن إنها ستقدَم الاتفاق مع الأحزاب اليسارية الذي يتألف من 18 صفحة الاربعاء، حيث يتوقع أن يتم الكشف عن الحكومة الجديدة الخميس.
وأضافت "إنها وثيقة سياسية الأولى من نوعها في العالم، والتي تحدد بالفعل الطموحات الخضراء".
وتابعت "سوف نطوَر خطة مناخية، وقانوناً ملزماً حول المناخ ونقلّص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70 بالمئة".
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