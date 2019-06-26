الكشف عن الأمر الذي دفع تميم باللجوء لإيران بعد فقد ثقته بحرسه

كشفت صحيفة سعودية عن القلق الذي دفع أمير قطر "تميم" إلى اللجوء لإيران بعد أن فقد الثقة في الحرس الخاص به.

وبحسب صحيفة "الرياض" - الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "مواقف تلو الأخرى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة لا يقف على أرض ثابتة ولا يعدو كونه أكثر من مندوب عن النظام الإيراني الطائفي لتنفيذ أجندته في المنطقة".

ووفق الصحيفة:تميم البالغ من العمر 39 عاماً كان يشغل منصب ولي العهد منذ أغسطس 2003، إلا أنه تولى الحكم في 25 يونيو 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة له ودعوة القطريين لمبايعته. وكان والده الشيخ حمد قد وصل إلى السلطة في العام 1995 إثر انقلاب على والده الشيخ خليفة.

ومنذ أن كان وليا للعهد، سيطر تميم على المناصب الأمنية والاقتصادية والعسكرية والخارجية، وبالطبع اتسع نفوذ تميم -الذي يرأس مجلس إدارة هيئة الاستثمار القطرية (QIA) الشركة القابضة الضخمة التي تُشرف على إدارة إيرادات وفوائض النفط والغاز الطبيعي، ويقدر استثماراتها بما يزيد على 300 مليار دولار- خلال ستة أعوام مضت على توليه مقاليد الحكم استعان خلالها بخبراء أجنبيين في جميع الملفات لمحاولة وضع قطر في مكان أكبر من مكانها وحجمها الطبيعي لتحقيق الهيمنة السياسية، دون الوضع في الاعتبار المصالح العربية المشتركة التي تقتضي عدم التحالف مع أعداء المنطقة على حساب الأمن القومي.

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وأدت تصرفات أمير قطر إلى توتر أغلب العلاقات السياسية الدولية للدوحة سواء مع جيرانها الخليجيين أو العالم أجمع، حيث إن دور قطر في عهد تميم يضعها محل شبهة، بداية من تدخلها السافر في شؤون الدول العربية المجاورة حيث كان لها دور في دعم إشعال الثورات في المنطقة وكذلك تقليب الشعوب على الأنظمة ومحاولة زرع الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، تنفيذا للأجندة الإيرانية التي تسعى لتفتيت المنطقة وإعادة بنائها بمطامع فارسية وضعت مخطط التقسيم الحالم. وجاءت الضربات الدبلوماسية الموجعة التي وجهتها المملكة ومصر والإمارات والبحرين بمقاطعتهم لقطر، لتفسد على تميم تحالفاته مع الكيانات والجماعات الراعية للإرهاب والتي تحتضنها قطر وتمولها لتنفيذ أجندتها، فراح يتصرف باندفاع خاصة مع تزايد حالة الغضب المكتومة التي ضربت الشارع القطري بعد وضع الدوحة في عزلة عن الأشقاء في الدول العربية والخليجية، وتخوف رؤوس النظام من احتمال تحول الغضب المكتوم لدى الشعب إلى ثورة شعبية جارفة، تطيح بهم جميعاً.

هذا القلق دفع تميم إلى اللجوء لإيران بعد أن فقد الثقة في الحرس الخاص به، فما كان من نظام الملالي سوى إرسال وحدة من الحرس الثوري الإيراني لحماية تميم من الانقلاب أو الثورة ضده، وتهريبه للخارج هو وأفراد أسرته حال تأزم الموقف في الداخل. وتظهر التناقضات القطرية الانقسام بين سياسة يمثلها تميم بن حمد وحكومته، وأخرى تفرض نفسها تسيطر عليها شخصيات تمثل الدولة العميقة المرتبطة بالإخوان، تؤكد أن قرارات الدولة العميقة هي الأكثر فعالية، فالتباين واضح بين ما يعلنه تميم وما تعلنه وسائل إعلام الدوحة ورموز الإخوان المسيطرين على المشهد هناك، فقطر التي تنسق مع إسرائيل تنتقد في نفس الوقت التطبيع، كما تدافع عن علاقتها مع واشنطن وتمد يد المساعدة لإيران للتغلب على العقوبات الاقتصادية. وفي نهاية مارس من العام الجاري، وأثناء انعقاد أعمال القمة العربية الثلاثون في تونس، انسحب تميم وفر كعادته من المواجهة، بعد أن بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمته، ولم يصدر النظام القطري أي بيان توضيحي لتصرف تميم، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن هروب تميم جاء احتجاجا على الانتقادات التي وجهها أبو الغيط للدوحة وطهران وأنقرة. وفي منتصف العام 2018، برزت واقعة جديدة تضاف إلى سجل التزييف القطري، حينما قررت شركة تويتر إلغاء ملايين المتابعين الوهميين لعدد من الحسابات، وكانت المفاجأة أن حساب تميم الرسمي فقد أكثر من مليونين ونصف متابع إلى 232 ألف متابع، وطالما كانت هناك اتهامات لقطر بشراء لجان إلكترونية ومتابعين وهميين لزيادة التفاعل، في الوقت الذي تشعر فيه الدولة المقاطَعة من جيرانها بعزلة شديدة، جراء سلوكها المعادي وإصرارها على دعم المتطرفين والإرهابيين.

وفي الوقت الحالي يستعد تميم لزيارة مرتقبة إلى واشنطن في التاسع من يوليو المقبل؛ وقال موقع "مباشر قطر" إن تميم سيلعب خلال زيارته دورا من أجل إنهاء التصعيد الدائر خلال الفترة الراهنة بين طهران وأميركا لإنقاذ حكومة روحاني، بعد أن رفضت الإدارة الأميركية أي وساطة تتضمن تخفيف حدة الضغط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران قبل أن تتراجع عن سياساتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن وساطة تميم بن حمد لن تأتي بأي جديد، لكن ربما يستهدف من الترويج لهذه الأخبار كسب ود حكومة الملالي التي تعيش أوضاعًا صعبة.