برلمانيان ليبيان: الجيش ماضٍ في طريقه لتحرير طرابلس ولحظة الحسم أزفت

شدّد عضو مجلس النواب الليبي ، علي القايدي، على أنّ الجيش الوطني ماضٍ في طريقه لتحرير طرابلس من الميليشيات، وأن لحظة الحسم قد أزفت.

مشيراً في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - إلى أنّ مجلس النواب هو المجلس الشرعي الوحيد في ليبيا، وعلى تواصل تام مع القيادة العامة للجيش الوطني ويدعمها في عملياتها العسكرية إلى أن تعود ليبيا إلى أهلها.

استمرار معركة

إلى ذلك، أشار النائب علي السعيدي في تصريح نشرته الصحيفة ذاتها «البيان»، أن موقف قائد الجيش، المشير خليفة حفتر واضح، وأكده للمبعوث الأممي غسان سلامة، ويتمثل في استمرار المعركة حتى تحرير طرابلس، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحقيق الحل السياسي، مؤكّداً ألّا شرعية في البلاد حالياً سوى لمجلس النواب المنتخب الذي يستمد منه الجيش الوطني شرعية تحرّكاته.

وأضاف السعيدي أن حفتر قدم خارطة طريق تتكون من سبعة بنود لتحقيق الحل السياسي، وهناك تفهم دولي لتلك الخارطة، كما هناك دعم محلي وخاصة من مجلس النواب والفعاليات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحل السياسي سيكون متاحاً بعد تحرير العاصمة وحل الميليشيا وجمع السلاح الذي يمثل تهديداً للتحول الديمقراطي.