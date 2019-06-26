وزير الخارجية البحريني: الزمن سيُثبت أن ورشة المنامة في مصلحة الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن ورشة الازدهار من أجل السلام التي تحتضنها المنامة منذ أمس الثلاثاء "حدث عالمي مهم"، على الجميع النظر إليه بإيجابية، والامتناع عن ربطه بأي موضوع آخر، فالورشة اقتصادية بحتة.

وقال الوزير وفق صحيفة الوطن البحرينية، أمس الثلاثاء: "تمنينا وجود أخواننا الفلسطينيين لكنهم اختاروا ألا يكونوا موجودين، لكن الوقت سيثبت، إذا نجحنا في مساعينا، أن هذا في مصلحتهم والفرص لا تضيع بل تتجدد".

ومن جهة أخرى، أكد أن إقامة الورشة في بلاده، لن تؤثر على العلاقات البحرينية الفلسطينية، مشيراً إلى التواصل الدائم مع القيادة الفلسطينية.

وعن الورشة، علق الوزير إنها مناسبة سُتعرض فيها مشاريع كبرى لتحسين الأوضاع للمنطقة، ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً لدول المنطقة المجاورة.

وأضاف الوزير "نتطلع إلى أن يكون هناك من اللقاءات والتفاهم على هذه المشاريع والتي ستصب في النهاية في صالح تحسين أوضاع المنطقة، وغير ذلك يجب ألا نربطه بأي موضوع آخر لأننا لا نعرف أي موضوع آخر، والورشة اقتصادية محضة ونتطلع لنجاحها".