شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى وجرحى بهجوم مسلح على دوريات للشرطة غرب باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم (الأربعاء) على دوريات للشرطة في منطقة نوشيرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم (الأربعاء) على دوريات للشرطة في منطقة نوشيرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

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