صحيفة لوموند: إيران أقحمت نفسها في توتر خطير مع الولايات المتحدة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إيران يبدو مستعدة لمواجهة مخاطر التصعيد بشكل دائم مع واشنطن حتى بعد فرض الأخيرة عقوبات على المرشد الأعلى ومسئولين كبار اخرين.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التوترات أصابت الشعب الإيراني بالقلق والتخبط حول مصير بلادهم، وأن الشعب الإيراني هو المتضرر الوحيد من تلك الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مارك سيمو وهو محلل سياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، قوله: "إن تصعيد التوترات الإيرانية يضع حسن روحاني في مأزق أمام الشعب الإيراني وانتخاب شخصية إيرانية أخرى، موضحاً أن الشعب الإيراني اختاره بعد وعود بتطبيع العلاقات والخروج من العقوبات".

وفيما يتعلق باحتمالية توجيه الولايات المتحدة ضربات محددة ضد منشآت إيرانية، رجح المحلل السياسي أن ذلك الأمر وارد، مدللاُ على ذلك بتصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء غارة عسكرية أمريكية في اللحظات الأخيرة لتجنب موت 150 شخصاً.