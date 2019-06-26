صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يغادر اليوم متوجهًا إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وقال راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان ومشاركته في القمة تأتي تلبية لدعوة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن ارئيس السيسي سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.
وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس يؤكد خلال الزيارة على أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عقد قمة مع رئيس وزراء اليابان
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.