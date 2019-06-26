الخارجية الكورية الشمالية: تمديد واشنطن عقوباتها ضدنا هو عمل عدائي

اعتبرت ​وزارة الخارجية​ الكورية الشمالية أن "تمديد ​الولايات المتحدة​ عقوباتها على ​بيونغ يانغ​ هو عمل عدائي وتحدي صريح للقمة التاريخية التي عقدت بين البلدين في ​سنغافورة​ العام الماضي"، واصفةً العقوبات بأنها "مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفا".

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