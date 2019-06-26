رئيس القضاء بإيران: نؤدي دورا مهما بكسب ثقة الشعب ومستقبل البلد مشرق جدا

أكّد رئيس السلطة القضائية في ​إيران​، آية الله رئيسي، أنّ "هذه السلطة تؤدّي دورًا مهمًّا في كسب ثقة الشعب وتجسيد فاعليّة الدولة".

وأوضح في كلمته خلال الملتقى العام للسلطة القضائية، أنّه "ينبغي أن يشعر الجميع بأنّ جهاز ​القضاء​ جهاز شعبي ومكافح للفساد ويفكّر ويعمل ثوريًّا"، لافتًا إلى أنّ "ظروفنا اليوم جيّدة جدًّا رغم كلّ التهديدات والضغوط المعادية، وانّ كلّ ما أردناه قد تحقّق في ظلّ عزّة إيران واقتدارها".

وركّز رئيسي على أنّه "لو أُنجزت الأعمال بروح ثورية فإنّ البلاد ستمضي ببركة دماء الشهداء في طريق الشموخ والتقدّم"، مبيّنًا أنّ "مستقبل البلاد باعث على الأمل ومشرق جدًّا، وستمضي يومًا بعد يوم في طريق النمو والتقدّم".