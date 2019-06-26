أصدرت محكمة جنايات نينوى حكمًا بالإعدام شنقًا على مدان بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد اعترافه بإعدام وقتل مواطنين من الديانة الإيزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن "الإرهابي كان يرتدي الزي الأفغاني ويحمل السلاح وعمل في ما كان يسمى بـ"الشرطة الإسلامية" التابعة للتنظيم، كما شارك بالمعارك ضد القوات الأمنية في قضاء سنجار وخصوصًا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".
وأشار إلى أن "الحكم شنقًا صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح أمام المحكمة وإخبار والده بانتماء ابنه لعصابات "داعش" الإرهابية وأقوال الشهود ووفقًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة نينوى تنفذ حكم الإعدام بـ"داعشي" شارك بإبادة إيزيديين في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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