حميدتي: لا يوجد لدى روسيا أجندة في السودان لذلك انحازت إلى الطريق الصحيح

أعلن نائب رئيس ​المجلس العسكري​ ​السودان​ي، ​محمد حمدان​ دقلو المعروف بـ"حميدتي"، أنه "لا يوجد لدى ​روسيا​ أجندة في السودان، وهي على معرفة عميقة بما يحدث في ​الخرطوم​، و​الصين​ كذلك"، مضيفًا: "لذلك انحازت إلى الطريق الصحيح".

ولفت حميدتي، حول أهمية الدعم الروسي للمجلس العسكري، إلى أن "أولا، نريد أن نشكر الدولة الروسية، هم أناس صادقين، وهم على معرفة بنظام الإنقاذ، وتعاونوا معنا بنظام الإنقاذ، وعندهم خبراء وصلوا السودان، اقتصاديين وزراعيين وإعلاميين"، مستطردًا: "عرف الروس ماذا يدور بحكومة الإنقاذ، ووصلوا إلى النتيجة نفسها، التي وصل لها الشعب السوداني، لذلك وقفوا إلى هذا الموقف".

يذكر أن السودان يشهد حاليًا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر البشير​ إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات ​الحراك الشعبي​ ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن ​عبد الفتاح البرهان​.