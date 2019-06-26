السلطات المصرية قررت حبس 8 متهمين بإدارة شركات خططت "لإسقاط الدولة"

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" نقلًا عن مسؤول قضائي مصري، أنّ "نيابة أمن الدولة في مصر قرّرت حبس ثمانية متّهمين بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وإدارة شركات توفّر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".

وكانت ​وزارة الداخلية المصرية​ قد أعلنت يوم أمس أنّ "قطاع الأمن الوطني تمكّن من رصد المخطّط العدائي الّذي أعدّته قيادات "​الإخوان المسلمون​" الهاربة للخارج"، مؤكّدًا أنّها "عملت مع قيادات موالية لها تحت مُسمّى "خطة الأمل"، تقوم على توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 حزيران".

وأوضحت أنّ "الأجهزة الأمنيّة استهدفت 19 شركة وكيانًا اقتصاديًّا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سريّة، وتقدّر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".