نقلت "هيئة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني إشارته إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تسلك طريقًا خاطئًا". ولفت إلى أنّ "الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015".
وأكّد روحاني أنّ "من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق، وننصحهما بالعودة إلى التزاماتهما".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: أميركا تسلك طريقا خاطئا وننصحها بالعودة لالتزاماتهما حيال الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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