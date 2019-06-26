روحاني: أميركا تسلك طريقا خاطئا وننصحها بالعودة لالتزاماتهما حيال الاتفاق النووي

نقلت "هيئة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية عن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إشارته إلى أنّ "​الولايات المتحدة​ الأميركية تسلك طريقًا خاطئًا". ولفت إلى أنّ "الدول الأوروبية الموقّعة على ​الاتفاق النووي​ لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015".

وأكّد روحاني أنّ "من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق، وننصحهما بالعودة إلى التزاماتهما".