"وفا": محمود عباس والملك الأردني أكدا تمسكهما بمبادرة السلام العربية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بان "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، والملك الاردني عبد الله الثاني جددا خلال اتصال هاتفي تمسكهما بمبادرة السلام العربية، القائمة على رؤية حل الدولتين وأكدا أن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها ​القدس الشرقية​". والثلاثاء، قال جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إنه إذا تم التوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فلن يكون ذلك على أساس المبادرة العربية.

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