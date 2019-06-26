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مصرع مهاجرين غير شرعيين بحادث مرور في تركيا

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قتل 11 شخصًا وأصيب العديد من ​المهاجرين​ غير الشرعيين باصطدام ​حافلة​ صغيرة كانت تقلهم بجدار في ولاية أدرنة التركية شمال غربي البلاد، بحسب صحيفة "ديلي صباح".

ووقع الحادث في منطقة ميريش، ووفقًا للبيانات الأولية فإن السائق فقد السيطرة على الحافلة فاصطدمت بالحائط.

ولم يحدد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن الحافلة ولا جنسياتهم والبلدان التي يتحدرون منها، إلا أن وكالة "الأناضول" ذكرت أن 10 أشخاص قتلوا نتيجة الحادث، وأصيب 30 آخرون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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