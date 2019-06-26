مصرع مهاجرين غير شرعيين بحادث مرور في تركيا

قتل 11 شخصًا وأصيب العديد من المهاجرين غير الشرعيين باصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم بجدار في ولاية أدرنة التركية شمال غربي البلاد، بحسب صحيفة "ديلي صباح".
ووقع الحادث في منطقة ميريش، ووفقًا للبيانات الأولية فإن السائق فقد السيطرة على الحافلة فاصطدمت بالحائط.
ولم يحدد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن الحافلة ولا جنسياتهم والبلدان التي يتحدرون منها، إلا أن وكالة "الأناضول" ذكرت أن 10 أشخاص قتلوا نتيجة الحادث، وأصيب 30 آخرون.
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