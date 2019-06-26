فريدمان: لا يوجد سيناريو تغادر فيه إسرائيل كامل الضفة

لفت ​السفير الأميركي​ في ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​ إلى أنه "لا يوجد سيناريو تغادر بموجبه إسرائيل من جميع ​الضفة الغربية​"، مؤكداً أنه "يحق لإسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية"، مشيراً إلى "أنني أقف خلف الصيغة التي استخدمتها مع صحيفة ​نيويورك تايمز​ بنسبة 100 في المئة، كان ما قلته هي ​السياسة​، أو التوقع الأميركي للعقود القادمة".

وأشار إلى "أنني لا أفهم سبب تلقي هذه القضية لمثل هذا الرد، يعلم الجميع أنه لا يوجد أي سيناريو تغادر فيه إسرائيل الضفة الغربية بأكملها وهذا لا يخالف السياسة الأميركية".