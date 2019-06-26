كوشنر: نركز على تحسين حياة الفلسطينيين وسنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا بالوقت المناسب

ركّز مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​، على أنّ "الرؤية الّتي قدّمناها من خلال خطة السلام الأميركية لحلّ النزاع في ​الشرق الأوسط​، يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل بالضفة وغزة"، لافتًا إلى "أنّنا حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيّدة على الخطة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، "أنّنا نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في ​مؤتمر البحرين​"، معربًا عن اعتقاده أنّ "ترامب يفي بوعوده في ما يتعلّق بملفات الشرق الأوسط". وأوضح أنّ "خطتنا تظهر القدرة على ربط ​الضفة الغربية​ وغزة"، مشدّدًا على أنّ "علينا أن نركّز على تحسين الحياة بالنسبة للفلسطينيين".

وأعلن كوشنر "أنّنا نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفّق الأموال إلى الفلسطينيين"، منوّهًا إلى "أنّنا سنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا بالوقت المناسب". وأشار إلى "أنّنا سنواجه كلّ المشكلات السياسيّة مًعا لكن تركيزنا الآن على الجانب الاقتصادي"، مبيّنًا أنّ "الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني لم يقدّما التنازلات اللازمة سابقًا، ونحن نسعى للوصول إلى حكومة فلسطينية مستدامة تعتمد على نفسها".