قائد بالحرس الثوري: الحظر الاقتصادي سيبوء بالفشل

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد الى ​السيول​ أن "الحظر الجائر المفروض على ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية سيبوء بالفشل، بفضل التعاون بين الشعب والمسؤولين".

ولفت إلى أنه "عندما جاء السيل، واجه الاهالي اياما عصيبة وانتشر اليأس بينهم، ولكننا تواجدنا الى جانبكم"، مبينا انه "كما هرع اهالي ايلام الى تقديم العون للقوات المسلحة إبان حقبة الدفاع المقدس فإننا كذلك لدينا هذا الالتزام بأن نقف الى جانبهم عندما يواجهون المشكلات".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية، إلى أن "فترة السنوات الثماني للدفاع المقدس، كانت حربا امام العدو في الجانب العسكري، ولكن اليوم الحرب ذات جانب اقتصادي، الامر الذي يتطلب ان يقف الشعب الى جانب ​الحكومة​ والبرلمان والمسؤولين التنفيذيين".

وأضاف: "نسمع في تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وسائر المجموعات وأذيال الاستكبار، انهم يتوقعون هزيمتنا في ​الاقتصاد​ ووقوف الشعب في مواجهة النظام، وبالتالي إفشال هذا النظام، ولكن بالتوكل على الله، فإن الاعداء سيفشلون في فرض الحظر الاقتصادي علينا، وستدفن هذه الامنية في القبر معهم، مشددا على اننا واعتمادا على الامكانات والمعدات الداخلية وكذلك ارصدتنا الانسانية، سنتجاوز المشكلات".