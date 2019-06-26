ماي: نريد محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي ونتوقع من السعودية اتخاذ الإجراءات المطلوبة

شدّدت رئيس الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​، على "أنّنا نريد محاسبة المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، ونتوقّع من ​السعودية​ اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتنتظر أن يسير التحقيق وفقًا للمعايير الدولية".

وأكّدت "أنّنا نرفض حكم وقف تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية و​الإمارات​، ونحمّل جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) مسؤوليّة الأزمة الإنسانيّة في ​اليمن​".