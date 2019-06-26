ماي: نريد محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي ونتوقع من السعودية اتخاذ الإجراءات المطلوبة

شدّدت رئيس الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، على "أنّنا نريد محاسبة المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ونتوقّع من السعودية اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتنتظر أن يسير التحقيق وفقًا للمعايير الدولية".
وأكّدت "أنّنا نرفض حكم وقف تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، ونحمّل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤوليّة الأزمة الإنسانيّة في اليمن".
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