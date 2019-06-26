علق النائب اللواء جميل السيد على عملية إنتخاب اعضاء للمجلس الدستوري، مؤكدا أن "ما يحصل لا يسمى انتخاب بل مسرحية للبصم على ما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب السياسية والطائفية".
وفي تصريح له بعد انسحابه من جلسة الإنتخاب في مجلس النواب أكد السيد أن "إنتخاب 5 اعضاء للمجلس الدستوري يتم عبر محاصصة طائفية ولا جدوى للبقاء كشاهد زور في الجلسة"، معتبرا ان "ما يحصل خز تخريب منهجي لبنية الدولة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد انسحب من جلسة إنتخاب اعضاء المجلس الدستوري: ما يحصل هو مجرد مسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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