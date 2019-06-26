تجدد الإشكال في مكتب القاضية عون على خلفية توقيف محامين

تجدد الاشكال في مكتب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية توقيف المحامية هيام دندش وزوجها موسى العوطى، بعد تلاسن بينهم، مما أثار حفيظة بعض المحامين الذين خلعوا باب مكتب القاضية عون محاولين الدخول عنوة.
عندها استدعت عون عناصر أمنية واصدرت امرا بتوقيف جميع المحامين الذين احتجوا على توقيف دندش. وأحيلوا على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، وقامت القوى الامنية باقفال مداخل قصر عدل بعبدا.
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