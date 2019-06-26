الكتيبة الإيطالية تختتم دورة تعليم السباحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعيتا الشعب

رعى قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا حفل اختتام دورة تعليم ​السباحة​ لأطفال جمعية رعاية ​الأطفال​ ذوي الاحتياجات الخاصة والذي نظمته ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" في مجمع ماونتين غايت في ​بلدة رميش​ في قضاء ​بنت جبيل​. وأعرب الجنرال بيشوتا عن سعادته للنجاح الذي تحقق، مبدياً إعجابه بالأطفال وتجاوبهم مع المدربين الايطاليين، منوهاً بالجهود التي تبذلها دعد إسماعيل وإدارة الجمعية في سبيل رعاية وتعليم هؤلاء الأطفال والسهر في سبيل دمجهم في مدارس المنطقة كما يحصل في ​إيطاليا​ وفي ​أوروبا​ وأبدى إعجابه بإسلوب مناهج التعليم المتطور المتبع من قبل الإدارة والمدرسّين.

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