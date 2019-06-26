وفاة لبنانية بعد سقوطها من الطبقة الـ 18 بالكويت والطب الشرعي يعلن إنتحارها

أكد مصدر أمني لصحيفة "الراي" ​الكويت​ية أن "​تقرير​ الطب الشرعي أثبت انتحار الشابة ​سارة سليمان​ التي توفيت في الكويت بعد سقوطها من الطبقة 18 في منطقة السالمية، وعليه سُجلت وفاتها كقضية انتحار"، مشيراً إلى أنه "بعد إحالة الجثة إلى إدارة الطب الشرعي، والتحفظ على الزوج لساعات تَقَرّر إخلاء سبيله، والإيعاز إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بجمْع التحريات، واستكمال الإجراءات اللازمة بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي حسم الجدل حول الوفاة".

من جهته اشار والد سارة للراي إلى أنه "لا يمكن أن تكون أقدمت على هذه الخطوة، فهي فتاة ذكية ورصينة"، مؤكدا انه يثق ب​القضاء​ الكويتي لكن فيما لو كان التوجه كما يتم تَداوُله في الإعلام، أي إغلاق الملف على انه انتحارٌ فإنني "سأتابع القضية ولن أترك حق ابنتي القانوني، حيث أنني متأكد مئة بالمئة أنها لم تنتحر".