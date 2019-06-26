أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "​الجامعة اللبنانية​" ​​يوسف ضاهر​، في تصريح تلفزيوني، "أنّنا قرّرنا تعليق الإضراب بعد مؤتمر وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ الجمعة، إن كان إيجابيًّا كما هو متوقَّع".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: قررنا تعليق إضراب أساتذة "اللبنانية" بعد مؤتمر شهيب الجمعة إن كان إيجابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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