حمدان التقى وفدا فلسطينيا: صفقة القرن سقطت وعلى الحكومة إعطاء الفلسطينيين أبسط حقوقهم

أكّد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" مصطفى حمدان، خلال لقائه ممثّل دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين أحمد محمد اسكندر، ممثّل مركز أمان حسين سعادة، وممثّل المؤسسات الحركية لحركة فتح محمد دبدوب في مقر المرابطون، أنّ "صفقة القرن" سقطت قبل أن تعقد ورشتها في مؤتمر البحرين الّذي أسقطه أهلنا الفلسطينيين بوحدتهم وإصرارهم".
ولفت المجتمعون في بيان، إلى أنّه "لو أعطوهم مليارات الدولارات ووعدوهم بالمنّ والسلوى، فهم مصرّون على المقاومة واسترداد أرضهم المحتلة من النهر إلى البحر وقدسها الشريف"، مطالبين الحكومة اللبنانية بـ"التخطيط لإعطاء الفلسطينيين أبسط حقوقهم وعلى رأسها حقّ العمل، ليعملوا كما يعمل غيرهم على أرض لبنان".
وشدّدوا على أنّه "لو أُعطي الفلسطينيون كلّ مال العالم وجغرافيّته، لا بدّ انّهم عائدون إلى فلسطين ولا خوف على حق العودة في هذا الإطار وتطبيقًا للمادة الأساسيّة في الدستور الّتي تمنع التوطين"، مركّزين على أنّ "الشباب الفلسطيني على امتداد الجغرافية الفلسطينية هم اليوم شعلة الكفاح المسلّح، وهم اليوم يبدعون في أطر المقاومة ويعطون الأمل لكلّ أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي".
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