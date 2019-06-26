توزيع منح للطلاب الأوائل في مرحلة الإجازة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

أكّد رئيس "الجامعة اللبنانية" البروفسور فؤاد أيوب، خلال احتفال أقامته الجامعة ووزّعت خلاله منحًا للطلاب الأوائل في مرحلة الإجازة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تتيح لهم التدريب في مركز "Cavilam-Vichy" لتطوير قدراتهن وخبراتهن في مجال الآداب والعلوم الإنسانيّة، وذلك بدعم من السفارة الفرنسية، "أهميّة تجديد هذا التعاون الّذي بدأ عام 2017 على مستوى الإجازة في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانيّة".
ولفت إلى أنّ "هذا التعاون يفتح الآفاق أمام الطالبات المتفوّقات لتعزيز قدراتهنّ ومعرفتهنّ في مجال العلوم الإنسانيّة". وشكر المركز الفرنسي والمسؤولين فيه على "الدعم المتواصل للجامعة اللبنانية والتعليم العالي فيها".
أمّا ممثّل مديرة المركز الثقافي الفرنسي فيرونيك أولانيون، لوسيانو ريسبولي، فشدّد على "أهميّة التعاون بين "الجامعة اللبنانية" والجامعات الفرنسية، خصوصًا لناحية تبادل الطلاب والأساتذة والتدريب في مجال الآداب والعلوم الإنسانية".
وحضر الاحتفال وفد فرنسي. والطالبات الفائزات بالمنح، هنّ: شيماء عرابي، ناتالي خطار، جونا جمعة، ريما ضو، ماريا مزرعاني، كريستال بربريان ورابيكا سخاط.
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