مخزومي إستقبل وفد رجال أعمال وفاعليات طرابلسية

استقبل رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في مكتبه في وسط ​بيروت​ وفدا من ​الشمال​ ضم رجال أعمال وفاعليات ​طرابلس​ية، بحث معه الأوضاع السياسية و​الاقتصاد​ية في البلد.

إثر اللقاء، جدد مخزومي تأكيد أهمية إطلاق مشاريع تنموية خصوصا في قرى الشمال. وعن زيارته لطرابلس ولقائه النواب وفاعليات ووفود شعبية طرابلسية، لفت إلى أنه نائب عن كل الأمة ومن واجباته تفقد مختلف المناطق من بيروت إلى ​الجنوب​ و​البقاع​ والشمال، مشيرا إلى أنه يؤمن بأن الإنماء المتوازن هو الطريق لإطلاق عجلة الاقتصاد في البلاد.

وأكد مخزومي أن "​الموازنة​ يجب أن تتسم بالواقعية"، مجددا تأكيد ضرورة العمل على تنفيذ إصلاحات "سيدر" وعلى رأسها ​مكافحة الفساد​ وتحقيق الشفافية.