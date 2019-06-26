كوبيش زار منيمنة مرحبا بالموقف اللبناني- الفلسطيني حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين

اطّلع المنسق الخاص للأمم المتحدة ​يان كوبيش​، خلال لقائه رئيس "لجنة الحوار ال​لبنان​ي الفلسطيني" الوزير السابق ​حسن منيمنة​ في مقرّ اللجنة في السراي الحكومي، على مهام اللجنة ودورها في ما يتعلّق بقضايا ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان. وبحث الجانبان بالتطورات الأخيرة والتحديات الّتي تواجهها المنطقة من مشروع "​صفقة القرن​" إلى "ورشة المنامة" والأزمة المالية الّتي تواجهها وكالة "​الأونروا​".

وأكّد كوبيش أنّ "لموضوع ​اللجوء الفلسطيني​ أولويّة بالنسبة لي، خصوصًا في ظلّ التطوّرات الأخيرة بشأنه"، وأبدى ترحيبه بـ"الموقف المشترك اللبناني الفلسطيني حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الّذي صدر مؤخّرًا، وبما ورد في وثيقة الرؤية اللبنانية الموحّدة من توافق حول هذه القضايا".

من جهته، شرح منيمنة "مخاطر توقّف "الأونروا" عن القيام بمهامها بموجب وكالتها الدولية، والأعباء الّتي يتحمّلها لبنان، بالإضافة إلى المخاوف اللبنانية والفلسطينية من ​التوطين​".

كما تناول البحث أيضًا سبل التعاون بين مكتب ​الأمم المتحدة​ في لبنان ولجنة الحوار، في ما يتعلّق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأوضاعهم الحياتيّة والعمل على دفع هذا الملف قدمًا.