بغدادي: السياسة الأميركية في عهد ترامب خسرت كثيرا من موقعها ومن هيبتها

رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن بغدادي، أنّ "السياسة الأميركية في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ربحت مالاً من نفط المسلمين في الخليج بالمدى المنظور، ولكنها خسرت كثيراً من موقعها ومن هيبتها، ولا أستبعد أن تُراكم في خساراتها المالية والمعنوية في الأيام القادمة، وهذا مرتبط بالسياسة الحمقاء التى قادها الرئيس ترامب وفريقه الحاقد الجاهل".
وخلال تكريم المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان محمد مهدي شريعة مدار، لفت بغدادي إلى أن "المأزق التى أوقعت السياسة الأميركية الخاطئة نفسها به، لم يعد يُجدي نفعاً معها الصراخ العالي والتهديد والوعيد، فكل مايجري في منطقة الخليج لم يعد في صالحهم، وإذا كانت سياساتهم قائمة دائماً على الإعتماد على فائض القوة في فرض الشروط والهيمنة والعدوان، فهذا زمن آخر ومكان آخر وشعوبٌ مختلفة، لاتخاف وعيدهم، وتمتلك من أوراق القوة ما يمكّن هذا المحور المقاوم من الإنتصار وفرض معادلة الردع، مقابل عناصر القوة التي تستخدمهما أميركا في فرض هيمنتها على ثروات المنطقة، وإضعاف هاتين القوتين وفرض التوازن معهما سوف يُطيح بالمشروع الأميركي في المنطقة، هذا ناهيك عن الخسارة التي ستلحق بالأميركيين أنفسهم، مايؤثر سلباً على الانتخابات الأميركية القادمة".
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