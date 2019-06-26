اقرار مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى 31 تموز

اقر ​مجلس النواب​ مشروع قانون الصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ مع تعديله من 15 تموز الى 31 تموز. كما أقر المجلس مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال فترة من 13-9-1971 ولغاية 31-12-2016 وقد عارضه نواب حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، والنواب جميل السيد، اسامة سعد ، نجيب ميقاتي، نقولا نحاس، علي درويش، فريد الخازن. كما صُدق مشروع قانون يتعلق بانشاء تعاونية موظفي الدولة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي.

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