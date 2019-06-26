معوض: اعتدنا على تشجيع المخالفة بدلًا من تشجيع تسوية البناء

أكّد النائب ​ميشال معوض​ أن "لا يمكن أن نستمر في هذا البلد بطريقة بنيوية يُضرب فيها الإدامي ويُحمى الأزعر".

ولفت في حديث تلفزيوني، حول إقرار مشروع قانون تسوية مخالفات ​البناء​، إلى أن "هناك مشاريع سياحية ومنتجعات كبرى تستفيد على ظهر الفقراء بسبب تراخيص البناء العشوائية"، مضيفًا "أننا نورث أولادنا غابة من الباطون. أي بلد نورث أولادنا؟ ​لبنان​ الأخضر تحول الى غابة عشوائية من الباطون. الواقع على الأرض لا يتغير وهو يضرب قرانا وجمال بيئتنا".

وشدد على "أننا نعرف تمامًا أن "التسويية على المخالفات الحاصلة ليس لها أسباب موجبة أي أن أسبابها غير قاهرة. اعتدنا على تشجيع المخالفة بدلًا من تشجيع تسوية البناء"، موضحًا "أننا لم نحصل على أكثرية في ​مجلس النواب​ على اقتراح القانون الذي تقدمنا به لكنني قررت توضيح موقفي في هذا الخصوص".