اتفاقية مشتركة بين مفوضية اللاجئين وصندوق قطر للتنمية لدعم النازحين بلبنان

وقع كل من سفير قطر في ​لبنان​ ​محمد حسن جابر​ الجابر ممثلا صندوق قطر للتنمية وممثلة ​مفوضية اللاجئين​ في لبنان ​ميراي جيرار​ اتفاقية بقيمة 4 ملايين ​دولار​ لدعم ​النازحين السوريين​ في لبنان والتي تهدف إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة نازحة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في ​منطقة البقاع​، وخدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 نازح سوري من الفئات الأكثر هشاشة. وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وإعانات دخول المستشفى.

ولفت السفير الجابر إلى أنه "يسعدنا ويشرّفنا توقيع الاتفاقية نيابة عن صندوق قطر للتنمية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوّفر المأوى للنازحين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في ​الجمهورية​ اللبنانية بمبلغ اجمالي قدره 4 مليون دولار، وذلك استمراراً والتزاماً من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها النازحين السوريين وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء".

من جهتها، أشارت جيرارد إلى أن "المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم النازحين بفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة النازحين السوريين من الفئات الأكثر ضعفاً تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء"، مضيفةً: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر".