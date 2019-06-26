شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد "محلية البرلمان" يتفقد محطة معالجة الصرف بأبو المطامير بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو المطامير، وذلك خلال زيارة اللجنة لمحافظة البحيرة التى بدأت صباح اليوم الأربعاء، وذلك برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وشرح المهندس سامى عبد الستار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، تفاصيل المشروع للوفد البرلمانى، موضحا أنها محطة معالجة ثنائية تسع 20 ألف متر مكعب، وكانت فى البداية بأمر تكليف لشركة حسن علام للمقاولات ولكن كان هناك تقاعس فى نهو أعمال المرحلة الأولى، وسيتم دخول المرحلة الأولى الخدمة، وتنفيذ أعمال المرحلة الثانية، لافتا إلى أن المحطة تصب على مصرف أمينة ومنه على المصرف النيلى بأبو المطامير.

وأوضح أن المشروع تكلف 100 مليون جنيه خلال تنفيذه من قبل شركة حسن علام للمقاولات، وأن موعد التسليم فى ديسمبر 2019.

ويرأس الوفد البرلمانى المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامى أمين سر اللجنة، محمد الحسينى، يسرى الأسيوطى، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتى، عطية موسى، عبد الحكيم مسعود، منى جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلى المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفى صبحى، من أمانة اللجنة، وكان فى استقبال اللجنة عدد من نواب المحافظة منهم النائب عطية مسعود وعصام الصافى وخالد أبو خطيب ويحيى عيسوي.

وتشهد الزيارة تفقد مدن أبو المطامير، حيث إشكاليات محطة معالجة أبو المطامير بأبو كاشيك، ومشروع تنمية الثروة الحيوانية بمركز كفر الدوار، ومحطة المياه بها وأيضا محطة مياة رأس كاوتش، وأيضا تفقد مدينة رشيد، حيث مشروع بشاير الخير، ومشروع رشيد الجديدة، ميناء الصيد الجديد، ومدينة أبو حمص حيث كوبرى المشاة وكوبرى كوم حمادة، على أن يعقب ذلك الاجتماع مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

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