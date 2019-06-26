شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: الأعمال الإرهابية لن تنال من عزم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان عبد الرحيم على، النائب البرلمانى الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي استهدف كمينا أمنيا في العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و6 مجندين، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية، تؤكد ان استمرار المواجهة مع الإرهاب معركة وطنية، تتطلب تكاتف كل الفئات لمواجهة عدو يعمل ضد الإنسانية والأوطان، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية والتكفيرية؛ عدو أيضا لمسيرة التنمية والإستقرار في مصر.

وأشاد عبد الرحيم على في بيان له، بشجاعة الضابط البطل مصطفى عثمان الذي تصدى لأحد الارهابيين مجنبا زملائه خسائر كبيرة.

واضح علي أن نجاح قوات الأمن في التصدي للمهاجمين وقتل أربعة منهم، يمثل عملا بطوليا في معركة مع عدو خفى لا يتحرك إلا مثل خفافيش الظلام.

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ودعا النائب البرلمانى عبد الرحيم على الشعب المصرى، بمختلف توجهاته بالوقوف صفًا واحدًا مع القيادة السياسية، خلف رجال الجيش والشرطة الابطال ودعم جهودهم، بكل قوة؛ للتصدي لهؤلاء الخونة والمجرمين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة لتمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين، ومقتل 4 من تلك العناصر الإرهابية، حيث انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

كما تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة - أسلحة آلية - قنابل يدوية، فيما تجري مطاردة العناصر الإرهابية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.