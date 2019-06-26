شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: الصحافة تواجه تحديات.. وتطوير المحتوى التحريرى ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات له، أن الصحافة مهنة قائمة وستظل قائمة إلى الأبد، متابعا: "مافيش حاجة اسمها مهنة تنتهى، يوجد تحديات وعلينا مواجهتها ونطور من مفاهيمنا، المهنة ستظل متواجدة".

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قررت زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتباراً من يوليو 2019، مشددة على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء الخدمة الصحفية المقدمة.