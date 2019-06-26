بالمولوتوف.. "سماح" أشعلت النار في جسد طالب بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، مشاجرة بين طالب وعامل وشقيقته لقيامهم بتجميع القمامة أمام منزل الأول والذي حاول منعهما فتشاجرا معهما فقامت الفتاة بقذفه بزجاجة "مولوتوف"، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة.

جري نقل المصاب للمستشفى في حالة سيئة وألقي القبض على المتهمة وشقيقها وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغًا من مستشفى شبرا العام بالقاهرة، بوصول "على.و.ع - 17 سنة – طالب"، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم وجرى حجزه للعلاج.

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وبسؤال "وجيه.ع.ع – ترزي – والد المصاب" اتهم "أحمد.ع.م - 15 سنة - عامل جمع قمامة" وشقيقته "سماح.ع.م - عاملة جمع قمامة" بالوقوف وراء الحادث.

وأقر بأن ذلك بسبب تجميع المتهمين القمامة أمام منزل المصاب، وحال محاولته معاتبتهما ومنعهما من ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بإلقاء زجاجة مشتعلة بداخلها بنزين على المجني عليه أدت لإمساك النيران به وحدوث إصابته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2114 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.