ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين وقطعتي سلاح ناري بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.
أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية، بحوزتهم (40 جرام لمخدر الهيروين، فردي خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر.
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