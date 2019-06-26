ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 50 ألف يورو خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط راكب (ميكانيكي سيارات–مقيم بالقليوبية) أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية اللازمة المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الاجنبية، وبحوزته (مبلغ مالي 46 ألف و385 يورو) مخبأة داخل ألبومات صور فوتوغرافية ودفاتر ورقية، بالمخالفة للقانون. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المبالغ المالية المضبوطة بقصد شراء قطع غيار سيارات من الخارج. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب لحماية الاقتصاد الوطني. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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