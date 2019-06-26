"أرز ولحمة وخضار".. وجبات جديدة للطلاب بمدارس البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، المشاكل التي تواجه المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية وطرق مواجهتها حتى الآن وأبرزها ضعف مصادر المياه الصالحة للاستخدام الآدمي لعدم إطلال المحافظة على فروع لمياه النيل ومشكلة التغلب على تسرب طلاب المدارس من التعليم وعدم كفاية فرص العمل للمرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال لقاء اعضاء الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة برئاسة النائب أحمد رسلان، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النواب: أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية، وأحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، سحر صدقي امين سر اللجنة، وشادية خضير، واللواء شادي أبوالعلا، حمدي عبدالوهاب، صلاح مخيمر، سلامة الرقيعي، أحمد الشريف، كامل محمود كامل، أشرف رحيم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تغلبت على مشكلة ضعف توافر مصدر مياه الشرب من خلال التوسع في إقامة محطات تحلية المياه وإعادة تدوير استخدام المياه مرة أخرى خاصة مياه الوضوء في المساجد والمياه المستخدمة في المدارس لرى المساحات الخضراء في المحافظة كذلك لحال في المنشات السياحية، إلى جانب تحيلة مياه البحر داخل أكثر من ٨٠% من الفنادق بها محطات تحلية مياه لري اللاند سكيب.

وأوضح التغلب على مشكلة قلة المياه في ظل زيادة المشروعات وما يتبعه من زيادة عدد السكان، مشيرًا الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر دعم مالي لعمل محطات تحلية مياه في كل مدن المحافظة بخلاف راس غالب التي ستشملها التطويرات.

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وقال محافظ البحر الأحمر، إن نسب الغياب عالية في أغلب المدارس بسبب المستوى الاجتماعي، مقترحا دعم عبارة وجبة ساخنة لطلاب المدارس، تحتوي على خضار وأرز ولحمة يستلمها الطالب داخل المدرسة وبالتالي الأسرة التي لها ٣ أفراد توفر شهريا ٥٠٠ جنيه.

وقال المحافظ إنه تم توقيع بروتوكول مع بنك الطعام، لافتا إلى أن المطبخ يتكلف مليون جنيه وتم تحويل مكتب مدير مدرسة إلى مطبخ ونقلته، على أن يعمل في المطبخ المدرسي المرأة المعيلة وتكون الأولوية لمن لها أولاد في المدرسة لتكون أكثر حرصا على إعداد الطعام وغسل الأطباق.

واستكمل المحافظ أن الوجبة الساخنة أدى لانخفاض نسب الغياب للصفر وارتفاع مستوى التحصيل العلمي، مضيفًا: أن الوجبة الساخنة تطبق في ٣ مدارس في رأس غالب وقريبا في القصير ومرسى علم"، مؤكدا انضباط الطلاب في طابور المطعم

وأكد أن مبادرة الوجبة الساخنة في كل مدارس التعليم العام، موضحًا أن الوجبة وضع مكوناتها أحد أساتذة التغذية بدلا من الوجبات السريعة والسندوتشات غير المفيدة أو الوجبة المدرسة التي تحتوي على بسكويت بالعجوة.

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