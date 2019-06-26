الأموال العامة: ضبط موظف لتجميعه وشقيقه 3 مليون من مدخرات العاملين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل [( 3,000,000) ثلاثة مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.