روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران "متهورة"

نددت روسيا بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، معتبرة أنها ”متهورة ومزعزعة للاستقرار“. Advertisements واتهمت موسكو واشنطن بالسعي إلى ”قطع“ سبل التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن ”السلطات الأمريكية يجب أن تتساءل إلى أين تقود سياستها المتهورة حيال إيران؟، إنها ليست فقط مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وإنما تقوض أيضًا كل النظام الأمني العالمي“.

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