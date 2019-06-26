ترامب يهدد إيران بضربة عسكرية دون موافقة من الكونجرس

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أن لديه "سلطة كافية" لبدء أي عمل عسكري ضد إيران دون الحصول على موافقة من الكونجرس الأمريكي.

[حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية أبراهام لنكولن وسفن هجومية كيرسارج في بحر العرب في 17 مايو

وكشفت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية أن ترامب​ لا يمتلك استراتيجية لإنهاء الحرب مع ​إيران​ إذا تورط فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب هدد بمحو إيران إذا تجرأت على مهاجمة

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أي شيء أمريكي مرة أخرى، وفي نفس اليوم جاء الرد الإيراني بأنها ستسقط أي ​طائرة​ أمريكية تخترق مجالها الجوي، ثم قال ترامب إنه مستعد للحوار مع إيران وعليهم إخباره عندما يكونوا مستعدين للتفاوض".

وذكرت أن ترامب رد على أسئلة تلقاها من صحفيي ​البيت الأبيض​، بعدما قال إن احتمال الحرب مع إيران قائم، حول وجود استراتيجية

لإنهاء هذه الحرب، فقال: "لن تكونوا بحاجة لاستراتيجية للخروج وإنهاء الحرب مع إيران وأنا لا أنفذ استراتيجيات لإنهاء الحرب".

وتابعت الصحيفة: "العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل كبير منذ انسحاب ​الولايات المتحدة​ من ​الاتفاق النووي​ مع إيران العام الماضي وإعادة فرض ​عقوبات​ اقتصادية استهدفت القطاع ​النفطي الذي تعتمد عليه البلاد، وجعلت قيام الإيرانيين ببيع النفط لدول أخرى أمرا شديد الصعوبة".

كما قالت: "هذا كله تزامن مع حملة من التصعيد الإعلامي برعاية أمريكية ضد ​طهران​ كان لها أثر كبير جدا على ​الاقتصاد​ الإيراني، لكنها لم تدمره حتى الآن".