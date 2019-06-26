وصفت وكالة "يونهاب" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أمير البترول" في إشارة إلى المكانة البارزة التي تحتلها السعودية في سوق النفط العالمية.
وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية سبب إطلاقها هذا اللقب لولي العهد السعودي، كون الأمير محمد بن سلمان يترأس شركة "أرامكو" السعودية العملاقة.
وتأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية كون السعودية تعتبر أكبر موردللنفط الخام لكوريا الجنوبية، كذلك تعد المملكة أكبر شريك تجاري واقتصادي لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط.
وعقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بسيئول، محادثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان،وضح خلالها مون عن أمله في رفع العلاقة القائمة بين البلدين الى درجة أعلى.
كما تناقشا حول طرق تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية مثل الطاقة النووية والصناعات الصديقة للبيئة والسيارات، والتعاون مجالات كالدفاع والصناعة العسكرية والملكية الفكرية.
وأشرف الزعيمان على مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 8.3 مليار دولار، إضافة لاتفاقية وقعتها "أرامكو" تقوم بموجبها استثمار 4.3 مليار دولار في شركة "إس أويل" لبناء مصنع للبتروكيميائيات.
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الكورية أمس على رأس وفد يضم 300 مسؤولا ورجل أعمال، وحصل ولي العهد السعودي على استقبال عظيم لدى وصوله إلى هذه الدولة الآسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة كورية جنوبية: رئيسنا عقد مفاوضات مع "أمير البترول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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