الكرملين: يمكن مناقشة صفقة القرن بين بوتين وترامب

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن إمكانية مناقشة "صفقة القرن" بشأن فلسطين خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، أنه في حال رغب الجانب الأمريكي فإن الموضوع سيطرح بشكل عام.
وقال بيسكوف ردًّا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن
وأضاف بيسكوف، قائلا: "فيما يخص توقيت محدد للقاء الرئيس الفلسطيني والروسي إنه لا توجد معلومات في الكرملين عن اجتماع محتمل بين الطرفين".
وأفصح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة العشرين، التي ستعقد يومي 28 و 29 حزيران /يونيو في مدينة أوساكا اليابانية.
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