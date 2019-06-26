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مبعوث أمريكي: النظام في طهران مصدر العنف والإرهاب في المنطقة

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 قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك "إن النظام الإيراني مصدر العنف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط".. موضحًّا أن إرهاب النظام في طهران امتد من لبنان إلى اليمن.
وأضاف هوك - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء - " أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية

من الاتفاق النووي مع إيران كان ضروريًّا لمواجهة الأنشطة الإرهابية لها".. مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، والتي أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 50 مليار دولار، تسببت في ضعف تمويل طهران لأذرعها في
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كل من العراق وسوريا بالإضافة إلى حركة حماس وحزب الله.
وأوضح المبعوث الأمريكي أن تحديد المستقبل السياسي للدولة الإيرانية يخص الشعب وحده ، واصفا النظام في طهران ب "مافيا دينية فاسدة ".. لافتا إلى أن معدل دخل المقاتل في حزب الله أعلى من دخل الجندي في الجيش الإيراني، موضحا أن 70% من ميزانية حزب الله يمولها النظام في طهران.
 
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