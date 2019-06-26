جيش الكونغو يقتل 16 مسلحًّا في مدينة إيتوري

أعلن جيش الكونغو الديمقراطية أنه قتل 16 فردًا من مليشيات مسلحة، خلال عمليتين استهدفتا مواقع لجماعة مسلحة في مدينة إيتوري، بشمال شرق البلاد، التي قتل فيها 160 شخصًا على الأقل مؤخرًا، ونزح مئات الآلاف من المنطقة.

ونقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء عن الملازم جول تشيكودي،

المتحدث باسم الجيش في مدينة إيتوري، قوله إن الجيش الكونغولي نفذ عمليتين عسكريتين في مواقع لمليشيات مسلحة في قريتين من قطاع واليندو بيتسي، ما أسفر عن مقتل المسلحين الستة عشر، وتم الاستيلاء على أربعبنادق.وأضاف المتحدث أن العمليات العسكرية تتركز في الوقت الحالي حول منطقة "كبادروما" والتي تشهد قتالا عنيفا، مشيرا إلى أن جنود القوات المسلحة الكونغولية يطاردون هؤلاء المهاجمين في عدة أماكن احتلوها وتسببوا في انعدام الأمن فيها.يذكر أن الصراع في مدينة إيتوري تسبب في مقتل عشرات الآلاف بين عامي 1999 و2003 في هذه المقاطعة الغنية بالذهب والمتاخمة لأوغندا وجنوب السودان.